商研院CDRI為協助輔導服務業提高國際競爭力，創新永續發展價值，宣布推出服務業ESG解決方案，提供人才培訓、國際認證、診斷輔導、永續報告書一條龍服務模式及內容，盼為服務業發揮「ESG×數位轉型」一次到位的加乘效果，與時俱進與國際接軌。

商研院「服務業ESG解決方案」一條龍服務即日登場，服務計畫分別在南北建立2個平台執行，分進合擊相互支援，結合產官學研與國內外民間機構或智庫的資源與能量，盼能為國內服務業的ESG評等與永續發展做出省錢有效、超快實在的貢獻。

負責北部的本院「服務業ESG」提供4種專業人培課程、國際證照、診斷輔導、永續報告書，與專精課程研修，負責中南部的南院「ESG永續發展學苑」則提供永續規畫師培訓、碳盤查、第三方稽核報告、永續報告書等，協助服務業者快速導入ESG流程與工作。

商研院董事長許添財表示，全球先進國家或企業已將ESG永續趨勢課題排入企業領導與經營中最核心的主要重點策略中，國內企業經營亦開始面對ESG評價挑戰，出口廠商須防範被課取「碳關稅」威脅。

而政府正籌畫對企業課取「碳稅」，對上市櫃公司更要求每年提出ESG《永續報告書》，銀行會對企業貸款與投資進行ESG績效的審核。主要與國際鏈結的服務型公司，包括人力資源、行銷、通路、市場研究、顧問公司、品牌、售後服務、物流均需配合國際ESG要求。

就整體服務業而言，就業人口已達全國就業人口6成，需要行為改變的生活轉型為2050年淨零轉型的四大策略之一，關乎淨零碳排成功與否的重大因素。許添財強調，商研院需在最短期間對企業提供一次到位的完整服務內容，並快速推廣民眾淨零碳排概念與責任。

商研院院長王建彬表示，目前已有不少服務業者有意參與商研院輔導ESG，如雄獅集團、杏一、經營「健身工廠」的柏文、以「歇腳亭」崛起的聯發國際等上市櫃公司，以及新竹物流、周氏蝦捲等知名企業，而祥寶健康照護更已執行永續報告書撰寫服務。