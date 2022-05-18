盛弘(8403)今(18)日舉行法說會，受益健康管理部檢驗PCR業務成長以及國內疫情持續擴大帶動醫療量能，首季EPS為單季歷史次高。盛弘表示，下半年智慧醫療城開始貢獻集團營收，並帶動子公司營運規模增長，將為盛弘集團帶來新的成長動能。

盛弘表示，下半年將陸續正式營運的台南盛佑診所與桃園新院區兩座智慧醫療城，即是盛弘「大健康產業」布局的成果展現。其中，盛佑診所是盛弘與高雄長佑醫療共同成立，主要提供成人與兒童復健業務、並與精準健康合作成立哈佛健診台南院區、以及與躍獅健康成立智慧藥局，將會是一棟結合藥局、健檢、復健門診與復健治療中心的迷你智慧醫療城。這是盛弘跨出北台灣的第一步，透過盛佑診所建立與在地醫療合作的聯合診所模式，未來將複製相同模式向外投資新據點，創造智慧醫療科技健康產業的領導品牌。

盛弘布局精準大健康生態系，以醫院管理核心業務為出發點，在醫院端的服務方面，子公司盛雲電商建立以雲端為平台的藥品／醫衛材採購電子商務平台，串接物流與金流服務；方鼎資訊的HIS（Hospital/Healthcare Information System醫療資訊系統），完整提供醫院／診所自掛號至批價、病歷、申報等專業醫療資訊系統，協助醫院／診所導入智慧化經營管理。

精準大健康體系的架構，除了敏盛醫療系統之外，精準健康發展預防醫學，經營哈佛健診與打造健康產業平台；躍獅連鎖藥局則是社區照護的重要通路。盛弘的大健康產業鏈架構涵蓋全齡醫療、健康、亞健康的照護服務。醫電數位轉型則整合醫療照護與資通訊產業，將分散式的單項業務，轉化為整合型的平台服務，連結各事業體，作為「大健康產業」的數位服務平台與應用驗證場域。

盛弘第一季合併營收10.40億元，年增15.37％，創下歷年同期新高；營收規模擴大，帶動歸屬母公司稅後淨利大幅成長119.14％至1.17億元，不僅同創歷年同期新高，更是單季歷史次高紀錄；EPS1.02元，也為單季歷史次高。