中鋼(2002)公布6月內銷盤價，各類鋼品價格每公噸調降新台幣300~500元，熱軋鋼板、熱軋鋼捲一般料、軋延料及冷軋鋼捲每公噸調降新台幣500元，電磁鋼捲及熱浸鍍鋅鋼捲每公噸調降300元，整體價格落在預測區間的下緣。短期鋼鐵價格下跌，中下游業者將有庫存跌價損失的壓力出現，法人投資建議方面，僅維持中鋼區間操作建議。

法人認為，中鋼6月盤價為近三個月來首次的下跌，且因國際鋼價快速轉向下跌，使得中鋼的盤價轉折也加快，觀察4月大多下游鋼廠仍大力拉貨，顯示大多業者在鋼價的高位區補了不少庫存，未來短期可能會有庫存去化或是跌價損失的壓力。

中鋼董事長翁朝棟表示，這次降價只是市場短期震盪的現象，主要是受到大陸疫情封城管制與俄烏戰爭影響，導致供應鏈受阻，需求減緩，但預期6月1日起包括上海地區企業陸續復工，且7月需求逐漸顯現後，可望帶動一波拉貨潮，因此對於下半年鋼市前景仍持審慎樂觀的態度。

以產業趨勢來論，短期影響鋼鐵需求最大的因素，是大陸疫情造成的封城使得市場擔心鋼鐵需求受到負面衝擊，且目前鋼鐵價格位置已高，鋼鐵價格自然有回跌的壓力。長期來看，大陸的鋼鐵產業產能及耗能龐大，若要達成碳中和目標，大陸鋼鐵的生產減少是必然的趨勢，而全球在疫情後及俄烏戰後帶動的經濟復甦及重建需求將可帶動鋼鐵需求中長期的成長。