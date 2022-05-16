中鋼今(5/16)日開出6月份鋼品盤價，平均調降2.1%，為自今年2月後，首次調降盤價；俄烏戰爭爆發後，國際鋼鐵供應瞬間形成龐大缺口，下游鋼產業恐慌性追補庫存，拉動鋼價一波急漲，亦令中鋼公司於本年3到5月開出亮眼紅盤。

然而業者表示，戰爭對市場影響逐趨淡化，歐美鋼市急速降溫，亞洲鋼市也受季節性因素影響，短期鋼鐵需求趨緩，加上中國嚴厲封控措施造成鋼材物流受阻、供需兩弱之下，致其市場流通行情及國際鋼價明顯下修，該國寶武鋼、鞍鋼及本鋼等大廠，6月亦開出平低盤，中鋼公司考量為提升下游競爭力協助業者接單及大宗原物料巨幅波動，參考國際報價變化與下游供需予以合宜調降鋼品盤價。

中鋼6月盤價，包含熱軋鋼板(捲)、冷軋鋼捲、熱浸鍍鋅鋼捲(建材、烤漆料、電腦、家電、其他料)、電鍍鋅鋼捲(建材)皆跌500元/噸，電磁鋼捲(中低規、高規)及電鍍鋅鋼捲(抗指紋)跌300元/噸。(商品行情網)