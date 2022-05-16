上海市副市長宗明16日在疫情防控記者會上表示，本輪疫情發生以來堅持「動態清零」總方針，全力遏制疫情擴散蔓延，目前全市16個區已有15個區實現社會面清零，封控區總人數降至100萬人以內。統計15日新增陽性感染者數首次降至1000例以內，全市社會面已連續兩天無新增陽性感染者報告，顯示上海疫情得到有效控制，防控取得階段性成效。

據澎湃新聞引述上海市卫健委主任鄔驚雷具體說明，15日上海新增69例新冠肺炎本土確診病例、869例本土無症狀感染者，合計938例。其中69例本土確診病例有27例在閉環隔離管控中發現、42例為無症狀感染者轉歸確診病例。869例本土無症狀感染者均在閉環隔離管控中發現。

而根據篩查結果，15日全上海共劃分封控區4271個、涉及人口數約98萬人；管控區1萬7027個，涉及人口數約328萬人；防範區5萬1809個，涉及人口數約1900萬人。