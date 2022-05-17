工業電腦廠維田（6570）看好智慧醫療市場前景，今年積極投入開發相關產品研發及客戶布局，定調今年為智慧醫療元年，預計第三季將取得相關認證，陸續有合作專案小量出貨，營收貢獻逐步增長，將在現有軌道交通、智慧工廠強勁發展下，打造三大完整產品線。

維田17日召開法說，今年首季受惠工業電腦、工業顯示器訂單需求強勁，美系專案客戶拉貨動能提升，稅後淨利為2,400萬元，EPS 0.83元，創同期新高紀綠。

雖3月起面臨中國大陸封控影響，維田深圳廠4月停工一周，物流、原料供應交期等不穩定。但公司預期，遞延訂單可望於第二季出貨逐步補上，且目前訂單能見度已達年底，全年營收雙位數成長看法不變，上、下半年營收比重約維持4：6模式。

維田總經理劉則瑩表示，除了看到智慧交通、智慧工廠成長動能強勁之外，公司也積極投入智慧醫療布局，6月將通過ISO 13485安規，取證後即可配合客戶時程出貨，預期時間點將落在第三季，計畫未來持續推出醫療新品進攻歐盟市場，再添營運新動能。

而在業績貢獻上，維田預估，智慧醫療元年營收占比仍低，不過從客戶釋出需求及市場展望來看，預期將有快速發展機會，兩三年成長態勢明確，透過產品研發布局，目標打造智慧交通、智慧工廠及智慧醫療三大完整產品線。