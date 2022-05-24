在香港上市的大陸影音平台快手24日盤後公布2022年第一季財報，營收達人民幣（下同）210.7億元，年增23.8％，優於市場預期的206億元。經調整淨虧損37.2億元，較2021年同期的56.5億元下降34.1％。另，快手第一季日活躍用戶（DAU）達3.46億人，年增達17％，再創歷史新高。

受港股科技股24日普遍下跌拖累，快手港股股價同樣低迷，收跌3.94％報63.35港元。

IT之家報導，快手財報指出，第一季營收由2021年同期的170億元增加23.8％，主要來自於線上行銷服務、電商業務及直播。財報顯示，2022年第一季，線上行銷服務較為上年同期增長32.6％，收入達到114億元。主要得益於廣告主用戶體驗及廣告效果提升，讓用戶流量增長以及廣告主數量增加。

直播業務收入由2021年同期的73億元增加8.2％，至2022年第一季的78億元，得益於月付費用戶年增7.8％，內容品質及運營效率的提升。

其他服務收入由2021年同期12億元，增加54.6％至2022年第一季的19億元，主要是由於電商業務的擴展。

另外，快手的使用者在2022年第一季創下新紀錄，應用平均日活躍用戶及平均月活躍用戶分別年增17％及15％至3.455億人及5.979億人。

除了使用者規模的擴大，2022 年第一季快手應用平均日活躍用戶占平均月活躍用戶比例增長至57.8％，年增1個百分點。同時，快手應用的每位日活躍用戶日均使用時長於2022年第一季128.1分鐘，年增長29％及月增長7.7％。