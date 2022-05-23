國泰金(2882)今天召開線上法說會，公布2021年底子公司國壽隱含價值(EV)及精算評估價值(AV)，國壽2021年底調整後淨值為7570億元，有效契約價值(不含資本成本)7170億元，年增13％，有效契約價值(含資本成本)4420億元，年增10％，隱含價值1兆1990億元，年增5％，國壽每股精算價值204.9元，年增12％，換算金控每股隱含價值91元，年增5％。預期未來一年新契約價值300億元，精算價值為1兆4620億元，年增1％，國壽每股精算價值249.9元，換算金控每股隱含價值111元。

國泰金第一季稅後淨利344億元，年減4成，主要由於去年投資收益基期高，每股盈餘2.6元。至第一季底帳面淨值7669億元，每股淨值50.3元。

子公司國泰世華銀行第一季底放款餘額1兆8363億元，年增7％，放款餘額2兆9237億元，年增11％，放款成長動能穩健，個人放款、房屋貸款及企業放款皆成長。逾放比0.08％，備抵呆帳覆蓋率1944％。

由於投資收益大幅減少，國泰世華銀行第一季海外獲利27億元，年減24％，手續費淨收益持續增加，第一季達52億元，年增15％。

子公司國壽第一季總保費收入1262億元，年減26％，主要去年投資型商品熱銷基期較高，及過去熱銷分期繳商品陸續繳費期滿，總保費收入較去年同期減少，初年度等價保費收入年減5％，為133億元。

負債成本降至3.75％，年減0.02個百分點。第一季避險後投資收益率4.74％，國壽仍掌握股債資本利得機會、避險成本大幅減少，投資收益率為歷年同期次高。

第一季資產配置方面，現金及約當現金占比1.6％，投報率0.2％；國內股票占比6.7％，投報率10.5％；國外股票占比6.3％，投報率8.8％；國內債券占比8.5％，投報率2.2％；國外債券占比59.9％，投報率4.3％；擔保放款占比4.2％，投報率1.9％；保單貸款占比2.3％，投報率5.6％；不動產占比7.6％，投報率2.8％。

避險前經常性投資收益率2.83％，優於去年同期2.79％，今年以來海外債新錢收益率較去年同期顯著上升，提升經常性收益。

第一季市場債券利率上揚、股市回落修正，影響淨值及金融資產未實現損益，雖然股票帳上仍獲利500～600億元，但債券受到利率彈升太高出現損失，整體金融資產未實現損失747億元。