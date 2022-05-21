新光金(2888)董事會通過第一季財報，單季稅後淨利34.77億元，每股盈餘為0.24元，總資產規模約4.75兆元，合併股東權益為2,469億元，每股淨值約16.99元。

子公司新壽持續以價值型商品及外幣保單為新契約推動主軸，第一季初年度保費收入約186億元，年成長69％，其中外幣保單初年度保費達157億元，佔初年度保費比重超過84％；投資方面，第一季受金融市場波動且去年基期高所致，股債資本利得相對去年減少，然避險成本趨緩加上美元升值影響，避險後為匯兌利益，也因此外匯價格變動準備共提存87.5億元，至3月底外匯價格變動準備累積餘額達114.5億元，另外，提存俄羅斯債券預期信用損失31.6億元，第一季合併稅後淨利約17.2億元，股東權益約1,672億元。

新光銀行第一季放款動能穩健成長，放款餘額達7,301.6億元，年成長9.7％，推升利息淨收益同期成長12％，財管業務方面，今年市場波動加劇且不確定性因素增加，影響客戶投資態度轉趨保守，但整體手續費淨收益仍維持同期成長，第一季合併稅後淨利達14.19億元，而逾放比及呆帳覆蓋率分別為0.14％及959.3％，資產品質維持良好的水準。

元富證券今年受台股交易量衰減、市場波動及殖利率大幅走升等因素，影響經紀業務及自營操作表現，第一季稅後虧損1.24億元。元富證除了在業務上持續開拓多元客群外，也全面性發展多樣化投資服務滿足投資人需求，近期推出T+0賣股當天即變現服務，為首波提供該項服務的券商，大幅提高投資人資金調度的靈活性。