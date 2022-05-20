歐洲股市周四大跌1.37%，連續兩個交易日下跌。美國零售業慘淡的業績表現，突顯出美國嚴重通膨造成的影響。

周四泛歐Stoxx 600指數收跌5.96點或1.37%，為427.99點。追蹤美國同業表現，零售股下跌近2%，為跌幅最大的板塊。空方勢力漫延，幾乎主要板塊皆下跌。

北歐資產管理(Nordea)總體策略師Sebastien Galy表示，通膨正對歐洲產生比美國更大的影響，並且工資預期也不是那麼的好，中低收入的消費者所得遭到壓縮。

歐洲的零售商特易購(Tesco)、和森寶利(Sainsbury)上個月也提出警告，物價上漲將影響全年獲利。

雀巢、特易購、酒商Diageo、聯合利華(Unilever)等零售商或消費品製造商都大跌在4.5%至5.5%之間。

隨著各國央行持續削減刺激措施，以及市場對烏克蘭戰爭後果的擔憂，投資人紛紛轉向安全避風港的債券。

歐洲Stoxx 600指數今年以來下跌12%，中國近期新一波的新冠疫情以及嚴厲的封鎖措施，加深了全球經濟衰退的擔憂。但是隨著美日病例數的減少和復甦的希望，也給投資人帶來一些喘息空間。

英國房屋維修公司HomeServe彈升10.2%，報1160英鎊；此前加拿大的Brookfield資產管理公司宣布同意以40.8億英鎊買下該公司。

法國製藥廠Valneva飆升16.9%，報11.71歐元；歐盟藥物管理局宣布批准了該公司提交的候選疫苗授權申請。

英國皇家郵局(Royal Mail)公布獲利低於市場預期後，股價跌12.4%，報300英鎊。