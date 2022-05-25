聯一光(3441)股東會通過每股配息0.5元，渡過大陸上海等地封城影響，聯一光營運可望自7月回升，由於車用及醫療/機械設備市場需求強勁，聯一光董事長陳忠政表示，目前看起來，下半年營運展望樂觀，有機會比上半年好。

聯一光今天舉行股東會，聯一光主要產品為光學玻璃毛胚、光學玻璃、精密金屬加工，以及陽極表面處理，光學玻璃毛胚佔公司營收比重達90%，終端應用以車載鏡頭為主，其餘為醫療檢測設備及機械設備，由於少量多樣醫療檢測設備及機械設備等非量產性光學器材出貨攀升，且工廠端產線調整效益顯現，讓聯一光近兩年毛利率快速拉升，110年合併毛利率為26.85%，年增8.18個百分點，今年第1季合併毛利率已達35.45%，年增5.97個百分點。

陳忠政表示，由於公司少量多樣產品做得比較多，報價高讓材料費用佔比拉低，且使用日本及德國材料、在大陸地區以人民幣供應的廠商只有聯一光，成為聯一光的優勢，加上公司產線調整得宜，東莞廠員工靈活應對客戶需求，無論是產品品質、數量交期都符合客戶的要求，是推升公司毛利率上揚的原因。

聯一光第1季稅後盈餘為2604萬元，每股盈餘為0.65元，已超越去年全年獲利，累計前4月合併營收為1.67億元，年增29.11%。

大陸上海等華東地區因疫情封控，致使不少車廠停工，亦影響聯一光車載鏡頭出貨，車載鏡頭出貨減少約30%到40%，聯一光保守看待5月及6月營收表現，不過隨著上海等地全面解封復工，預估7月起出貨及營收可望恢復3月及4月水準，第4季則希望能維持第3季水準。

聯一光110年合併營業收入為4.59億元，較109年營業收入增加66.3%，營業毛利為1.23億元，年增1.39倍，合併毛利率為26.85%，年增8.18個百分點，稅後餘為2540萬元，順利轉虧為盈，每股盈餘為0.63元。

陳忠政表示，下半年看起來還不錯，預估下半年會比上半年好，全年業績將優於去年。