聯發科(2454)多元產品系列的旗艦作品問世，除手機行動晶片外，包括WiFi、車用等領域也為備受期待的長線成長動能。聯發科今日舉辦「旗艦領航、躍至不凡」 就用是「漢堡V.S薯條」的概念，來比喻自家產品的平台化發展，另外，透露最快下半年就可以看到搭載聯發科晶片的汽車產品推出。

總經理陳冠州表示，聯發科過去兩年交出亮麗成績單，主要是來自不斷地深耕研發、投資，儘管今年經濟大環境風險加劇，但聯發科今年營收仍預計成長20%，他表示，聯發科是業界極少數跨平台布局，精準掌握市場新機的業者，透過全方位產品技術組合，跨平台旗艦布局火力全開，聯發科也有尖端技術超前部署，搶攻邊緣AI終端商機，挾多樣化技術、平台為客戶創造長期價值。

聯發科今日發布最新Wi-Fi 7無線連網平台解決方案「Filogic 880和Filogic 380」，提供用於電信商、零售商、商用和消費電子市場高頻寬應用，這兩款晶片是全球業界最早推出的Wi-Fi 7完整解決方案。

聯發科本次所發表的一系列產品中，強打平台系列，聯發科技副總經理暨智慧聯通事業部總經理許皓鈞表示，這好比是漢堡和薯條的概念，可以用好吃的薯條誘出客戶需求，聯發科手握手機、電視等眾多主平台，主要的平台變成最好的產品，連結出整個生態系。

車用市場未來幾年獲半導體業界點名為下一波藍海市場，聯發科也積極布局，利有現有5G技術，以及在多媒體的優勢，陸續拿到車廠訂單，相信今年下半年、明年就可以看到許多搭載聯發科晶片的汽車。

聯發科因應公司快速成長，為整合內部資源，今年初對組織做了相對大的調整，將研發資源集中在兩大事業群，即無線通訊事業群及運算聯通元宇宙事業群，將內部資源做最有效率的策略整合。