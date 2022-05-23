安全農產直銷站，農產品都經過安全檢驗。（竹山鎮公所提供／廖志晃南投傳真）

竹山鎮中山市場，設置農藥檢測室。（竹山鎮公所提供／廖志晃南投傳真）

竹山鎮中山市場早市，銷售小農生產的優質農產品。（竹山鎮公所提供／廖志晃南投傳真）

竹山鎮中山市場早市開始試營運，每天早上7點到下午2點，最新鮮的蔬果從農民手中直接上架，不經過盤商，不僅便宜還縮短與餐桌的距離；中山市場早市也加入竹巢市集集點抽獎行列，滿百就可以參加抽獎，集滿10點還有機會在28日抽中iphone、微波爐等獎品。

竹山鎮長陳東睦表示，鎮公所與竹山鎮安全農業發展協會（簡稱竹安農），合作成立農產品直銷平台，號召近30位小農共襄盛舉，農產品的種類多元，包括當季生鮮農產品、農產加工品、和即食品；為了確保農產品質，在中山市場內，竹山鎮公所打造農藥檢測室及管理室，每天要上架的農產品，都經過農藥檢測，確定品質及安全無虞後，在工作坊貼上生產履歷標章，才能上架，因此品質絕對沒問題。

陳東睦表示，特別與竹安農協會合作，主打的就是農民直接面對消費者的概念，竹安農成立2年多，農產品都有3章1Q的安全認證，讓消費者認識生產者、了解食材，更能安心採購，也讓農民可以減少蔬果旅行的時間，蔬果保證新鮮，也希望更多人採購竹山鎮優質農產品。