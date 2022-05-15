小朋友仔細的觀察蝴蝶幼蟲寶寶。（觀光旅遊局提供）

新冠疫情嚴重衝擊國內旅遊業！福壽山農場即日起至6月份推出「春風迎夏 輕旅行」四天三夜住宿優惠方案，4人房平日住宿3晚只要7600元，迎接民眾上山long stay。台中市政府觀光旅遊局則在大坑生態園區辦理「2022大坑蝶螢嘉年華暨賞螢活動」，歡迎小朋友們體驗生態之旅。

福壽山農場推出「春風迎夏 輕旅行」四天三夜住宿優惠方案，適用於即日起到6月以及9月份的平日，宋莊或福壽館4人房平日住宿3晚只要7600元。該專案為同房連續住宿，不得要求换房，提早退房視同一般訂房收費，也不可分段住宿。

福壽山農場副場長王仁助說，最近住宿率受疫情影響確實比較差，但場方每年於這時段都推出long stay方案，目前福壽山農場魯冰花盛開，還有其他很多花卉，疫情期間上山賞花呼吸新鮮空氣是很不錯的選擇。

觀光旅遊局指出，該局在大坑生態園區舉辦「2022大坑蝶螢嘉年華暨賞螢」活動，均採網路預約報名，後續3場(5月22日、29日及6月5日)，分別於5月17日、24日、31日上午9時開放網路報名，喜歡生態體驗的朋友千萬別錯過。

觀旅局強調，民眾除參加生態活動外，即日起可下載大玩台中APP進行探索尋寶集章遊戲，到大坑生態園區完成任務，收集滿8個徽章即可參加抽獎，獎品有200份手繪蝴蝶陶瓷吸水杯墊、2萬點Line Point及最大獎共10張價值2000元的大坑商圈消費券。