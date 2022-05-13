石油天然氣商西方石油公司（Occidental Petroleum）近來成股神巴菲特的新寵，加碼投資動作頻頻。繼3月接連敲進後，本月又再度出手，這個禮拜分兩次買入901,768股，總值5,200萬美元。

根據申報資料，巴菲特掌舵的波克夏海瑟威投資公司（Berkshire Hathaway），周二（10日）以每股57.32美元敲進西方石油股票716,355股，周四（12日）再以每股57.34美元入手185,419股。

波克夏本周再度鎖定西方石油發動攻勢後，總持股數達1.432億股，在該能源巨頭的持股比例拉高到15.3％，總值85億美元。

波克夏3月份時曾接連兩周收購西方石油股票，一周豪擲45億美元購入9,120萬股普通股，另一周再砸15億美元買進2,710萬股。

波克夏再度敲進西方石油股票引起市場揣測，懷疑巴菲特還會繼續加碼，將這家能源商的持股比例擴大到20％，甚或有更大的野心要吃下整間公司。

西方石油周五盤前股價漲了3％，今年股價表現優於大盤，2022年迄今累漲104％，同時間的標普500指數卻挫跌17.5％。

即便西方石油今年股價翻了一倍，以今年的預估獲利計算，本益比也只有區區七倍，反映出油氣價格大漲是如何提振該公司獲利。

周四波克夏A股跌1.4％，來到461,631美元；西方石油跌1.5％報59.22美元。

西方石油本周稍早公布的季報傳出喜訊，第一季轉虧為盈，從去年同期每股虧損15美分，逆轉為每股盈餘2.12美元，獲利表現優於數據供應商FactSet調查後的預估中值每股盈餘15美分。