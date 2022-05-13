在眾人恐懼的時候，股神巴菲特開始貪婪了。根據巴菲特創立的波克夏第一季財報，一反之前的保守及握有大量現金部位，今年第一季底波克夏開始大買股票，包含雪佛龍（Chevron）、蘋果（APPLE）、惠普（HP）等。而根據證交所統計，截至今年首季國內指標性美股ETF-元大S&P500ETF（00646）定期定額交易戶數較去年底成長25％，低接美股人數持續增加。

元大環球市場投資研究團隊指出，目前景氣出現放緩跡象，中國持續封城中、俄烏戰事對能源、農產品、原物料影響仍是未知數，市場擔心消費與投資可能因高通膨環境而轉弱，進而影響企業獲利成長。不過，此時正是擇優定期定額、分批進場的好時機，全球第一大經濟體美股也是投資組合中不可或缺的一環。

美國勞工部發布資料顯示，Q1非農企業單位勞動力成本年增率7.2%，季增率年化後達11.6%，創下1982年以來最高。而根據首次請領失業金人數、連續請領失業金人數透露美國就業市場相當熱絡。

元大環球市場投資研究團隊說明，失業與通膨是聯準會最關注的兩項指標，雖然低失業率可能成為加速升息支持理由，但同時更是支撐美國消費力的關鍵。過去升息循環下S&P 500指數仍然呈現長線上升，當中的關鍵就在於當失業率代表的經濟基本面良好，對長期美股表現依舊保持正向。

第二季可能震盪機會仍大，元大環球市場投資研究團隊建議後續可觀察，通膨觸及高點後轉折回落，聯準會是否放慢升息腳步，也就是如果CPI年增率出現下滑、10年美債殖利率直衝勢頭暫告一段落，市場恐慌情緒緩解，美股有機會開始止穩回升。

股神巴菲特認為許多美國企業透過推出新產品及改善顧客體驗取得成功，因此一直看好美股，並曾說「永遠不要作空美股」，推薦標普500指數投資價值。

元大S&P500 ETF研究團隊指出，該指數之成分股占了美股總市值約八成，廣泛涵蓋科技、醫療、金融、食品、能源等產業，被認為是衡量美股最具代表指標。攤開標普500指數內容，許多是大家耳熟能詳的跨國知名龍頭公司，包含蘋果、亞馬遜、特斯拉、輝瑞、可口可樂等。

而元大S&P500是台灣目前唯一一檔追蹤標普500指數的ETF，一張不用4萬元就能前進美國頂尖企業，或者也能透過券商定期定額小額買進，根據證交所統計，截至今年3月底，元大S&P500 ETF定期定額交易戶數來到7,177戶。