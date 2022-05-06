眼睛護理產品製造商博士倫（Bausch + Lomb）6日美加上市，其「股票首度公開發行」（IPO）被視為醫療健保業歷來最大IPO之一，但其5日IPO定價遠低目標區間。即使仍是美國今年來第二大IPO案，卻顯示去年熾熱的美國IPO市場在降溫。

博士倫IPO定價每股18美元，估值63億美元。透過IPO出售3,500萬股，籌資6.3億美元。每股定價遠低於原先目標21美元到24美元區間，籌資金額也低於原先最高目標8.4億美元。

其6日在美國紐約證交所（NYSE）和加拿大多倫多證交所上市，股票交易代碼「BLCO」。

博士倫是美國今年來第二大IPO，僅次於私募股權公司TPG。後者1月13日上市，籌資11億美元。雖然TPG股價上市首日大漲15％，但隨後走跌，5日重挫逾5％收26.01美元，早已跌破IPO定價29.50美元。

博士倫大幅調低IPO定價，除了近期美股急速大跌外，也跟今年來IPO市場熱度降溫有關。去年美國IPO市場，從上市公司家數到籌資金額不斷創新高。

今年初到博士倫發行IPO之前，包含特殊目的收購公司（SPAC）上市家數116家，共籌資166億美元。去年同期471家公司上市，合計籌資金額是今年來的逾十倍。

博士倫1853年成立到現在，業務遍及全球約100個國家，是著名隱形眼鏡製造商。總部在加國安大略省沃恩市。

其1958年首次在NYSE上市，2007年被華平投資集團（Warburg Pincus）等財團以45億美元收購私有化。

2013年Valeant Pharmaceuticals以87億美元買下博士倫，成為旗下視力保健部門。Valeant後來採用這子公司名稱，改名為Bausch Health Co.（BHC）。

BHC決定把博士倫分割出來獨立上市，要透過博士倫IPO所籌措的資金，用來償還BHC債務。