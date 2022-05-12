全球娛樂龍頭迪士尼11日盤後公布本財年第2季業績，營收獲利不如預期，好消息是影音串流服務Disney+訂閱成績亮眼，未重演網飛（Netflix）訂戶流失的噩夢。但迪士尼警告供應斷鏈及薪資上揚，恐給公司財務帶來壓力。

Disney+在Q2（迄至4月2日）的總訂閱數，與前季的1.298億相比淨增790萬，達到1.377億，優於金融數據供應商FactSet訪調分析師預估的淨增520萬、總數1.35億。

串流媒體龍頭網飛在上月法說會，發出Q1流失20萬付費訂戶的噩耗，不排除會再少200萬，串流市場前景蒙上陰霾。Disney+訂閱表現報佳音，安撫華爾街投資人的不安情緒。

迪士尼訂下2024年9月底前，Disney+訂閱數2.3億到2.6億的目標，同時能實現獲利。儘管平均每季須增加近910萬新訂戶，方可達到目標區間低端，迪士尼執行長包正博（Bob Chapek）仍重申能實現目標。

迪士尼Q2獲利4.7億美元或每股26美分，不如去年同期的9.01億美元或每股49美分，調整後盈餘每股1.08美元，遜於分析師預估的每股1.19美元。

Q2營收192.5億美元，相較去年同期的156.1億美元增幅23％，但不及分析師預期的200.5億美元。

Disney+訂戶成長雖優於預期，迪士尼的直接面對消費者部門虧損加劇，Q2營業虧損從2.9億美元擴大到8.87億美元。

主題樂園業務持續強勁復甦，Q2營業利益年增50％達37億美元。但亞洲地區的迪士尼主題樂園因疫情而關閉，Q3營業利益恐縮水多達3.5億美元。

迪士尼高層告訴分析師，該娛樂巨頭致力抵銷全球供應鏈中的通膨壓力和挑戰。迪士尼財務長麥卡錫（Christine McCarthy）指出，由於情勢不穩定，難以精準預測潛在的財務衝擊，但他們會努力緩解利潤承受的壓力。

迪士尼盤後股價先盛後衰，一度勁漲多達4.5％，隨後轉跌超過3％。正規交易時間收跌2.3％，報105.21美元。