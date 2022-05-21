大陸證監會20日發佈《關於進一步發揮資本市場功能支持受疫情影響嚴重地區和行業加快恢復發展的通知》，提出23項政策措施，主要著力於加大直接融資支持力道、實施延期展期政策、優化監管工作安排、發揮行業機構作用等4個方面，具體在包含企業申請首發上市、北交所上市、再融資、併購重組、公司債券、資產證券化產品等方面加大政策支持。

該《通知》指出，主要針對受疫情影響嚴重地區和行業，包括上海、吉林等地，以及餐飲、零售、旅遊、民航、公路水路鐵路運輸等受疫情影響嚴重的行業。後續將根據情況變化進行動態調整。

具體政策上，例如該《通知》明確指出，針對2022年業績受疫情影響嚴重地區和行業申請首發上市的企業，在符合板塊定位及發行上市條件的前提下，經中介機構核查情況屬實，且不對持續盈利、持續經營能力構成重大不利影響，相關審核或註冊工作正常推進；2022年年底前對受疫情影響嚴重地區和行業的上市公司再融資申請實施專人對接、即報即審、審過即發。

此外，《通知》還加快公募基金產品特別是權益類基金、抗疫主題基金等產品的審核進度。對目標地區、行業企業相關基金產品的行政許可事項，依法依規給予支持。

據觀察者網引述大陸專家表示，監管部門多措並舉加大對受疫情影響嚴重地區和行業的支持，有利於更好地促進統籌疫情防控和經濟發展，助力市場主體渡過難關，為穩增長貢獻資本市場力量。