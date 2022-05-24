台中新社崑南社區發展協會在中分署多元就業開發方案的輔導下，推出安心又優質的崑山好菇。（中彰投分署提供／謝瓊雲台中傳真）

南投縣水里鄉勝峰茶葉生產合作社建立茶葉分級制度，並嚴格把關茶葉品質，茶農在玉山山麓栽種軟枝烏龍茶樹，茶香品質一流。（中彰投分署提供／謝瓊雲台中傳真）

端午送禮看過來，勞動力發展署中彰投分署嚴選的「多元就業開發方案」執行單位出品的優質產品，包含慢飛天使粽、崑山好菇與軟枝烏龍茶等等，送禮自用兩相宜，還可以幫助多元就業族群一起開心過節。

中彰投分署長林淑媛表示，「多元就業開發方案」今年共輔導83個民間團體發展在地產業、開發特色產品，並提供328個工作機會，幫助失業者及弱勢族群培養一技之長。除補助單位進用人力外，也導入專家協助單位團體，推出愛心優質產品，並針對包裝設計、遊程規劃、商品開發給予專業建議。

主要服務身心障礙者的公益社團「蓮心自強服務協會」，在方案協助下，提升商品品質與行銷，廣獲青睞，也讓身障學員們融入社區，更添自信。在志工帶領下，身障學員從修剪粽葉、清洗再到曬乾粽葉，還幫忙一起炒香配料，精心挑選大塊魯肉、香菇及菜脯，製作生產出美味可口的「慢飛天使肉粽」，也有推出素粽可供選擇，讓消費者享用到滿滿的幸福，預訂請電洽專案經理人劉瓊雅小姐，電話04-26805842。

另外，台中市新社區崑南社區發展協會栽種出的「崑山好菇」，已連續3年在新社區農會香菇評鑑中分獲得冠、亞軍，協會結合公私部門資源，幫助弱勢，產品收入盈餘更回饋、投入照顧社區老幼，「崑山好菇」不只吃得安心，也兼做公益，訂購請洽專案經理人羅元鳴先生，電話04-25826990。

南投縣水里鄉勝峰茶葉生產合作社，長年在雲霧籠罩的玉山山麓，栽種軟枝烏龍茶樹，製作出「清香烏龍茶」入口含淡淡花香、滋味清爽，「焙香烏龍茶」則帶有果香、滋味濃郁；端午品茶香、解油膩，送禮自用兩相宜，產品資訊請電洽0972-070741吳佳紋小姐。

相關店家消費資訊，亦可至勞動部勞動力發展署「多元購好玩」官網查詢，網址：https：//gofun.wda.gov.tw/