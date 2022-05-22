據外媒9to5Mac報導，蘋果公司正在推進「擴大在中國以外製造」的計畫，並且已經通知相關的製造商合作夥伴，目標是實現生產多元化。

目前，蘋果公司的絕大多數產品都在位於中國大陸的台系廠商如富士康和和碩工廠生產，也有一小部分產品在越南和印度等國家生產。

據了解，蘋果公司一直在考慮擴大生產產地，但疫情導致這項計畫進展緩慢。

新浪數碼報導指，目前來看，只有中國能滿足蘋果公司龐大的訂單需求，在其他國家和地區尋找廉價、合格的勞動力非常困難。蘋果向印度或越南的生產過度，進度也非常緩慢。不過，有消息稱， 蘋果的新產品（如AR眼鏡）的供應鏈可能會在中國以外的地區。

富士康等蘋果生產合作商已經在印度建立了工廠，幫助當地市場生產iPhone。

今年4月，當被問及蘋果供應鏈時，蘋果公司CEO庫克（Tim Cook） 表示：「我們的供應鏈真正做到了全球化，因此產品是在全球各地生產。我們將繼續進行優化。」