疫情肆虐，家中有幼兒的家長要特別小心，台中市27日新增12例中重症的病人，年齡介於6歲到93歲，其中有兩人是12歲以下的兒童，一名6歲女童本身沒有慢性病史，5月25日凌晨開始發高燒到39.5度，家長警覺發現女童抽搐與意識改變，緊急送到急診去就醫，經電腦斷層正常，但緊急做PCR採檢是確診，所以立即送加護病房。

台中市衛生局副局長邱惠慈表示，台中市27日新增12例中重症的病人，年齡介於6歲到93歲，其中11人有慢性病史，本身就有糖尿病、高血壓、心臟病，或其他癌症病史，有5人沒有接種過疫苗，有3人是接種1劑，有1人是接 種兩劑，有3人是接種3劑疫苗。

目前這12名中重症病人，9人插管，4人有使用藥物，其中11人入住加護病房，其中2名12歲以下的兒童，1名6歲女童，本身沒有慢性病史，但是在5月25日凌晨開始發高燒到39.5度。

家長有特別警覺下午的時候，見女童有抽搐跟意識改變的情形，緊急送到急診去就醫，急診電腦斷層是正常，但是做PCR採檢是確診，目前女童意識清醒，那也沒有抽搐的情形，那血氧濃度97％正常。

邱惠慈說，另外1名是7歲的男童，本身有先天性病史，家長在家裡家用快篩陽性，出現抽搐，還有其他發高燒的狀況，緊急送到醫院急診，醫院急診馬上收治住院，目前是有插管藥物使用，在負壓的專責病房，今天已經狀況有好轉，意識清醒，那也沒有抽搐的情形，已經移除呼吸器，命徵象穩定。

邱惠慈呼籲兒童幼兒的家長，兒童腦炎重症前驅症狀，比如說體溫大於41度，或是小孩子的那個走路不太不穩，或是持續頭痛、嘔吐或是抽搐，續昏睡、意識不佳，如果有出現這些腦炎重症的前兆，家長一定要馬上送醫送到急診。

家長可以自己開車或是撥打119，建議送到台中市有12家醫院，兒童有出現腦炎重症前兆一定不要耽擱時間，送到台中市12家醫院來做緊急的救治。