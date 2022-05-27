國內兒童染疫人數持續增加，累計已有16例重症，其中7例死亡。中央流行疫情指揮中心主張，若染疫幼兒出現8大徵兆，須盡速就醫。不過前立委孫大千今在臉書批評，指揮中心不食人間煙火，根本是拿兒童性命開玩笑。

孫大千質疑，指揮中心列8大徵兆，把兒童緊急送醫治療的建議訂得如此嚴格，根本是為避免曝露出台灣醫療量能不足，但恐變相的提高兒童重症機率。

孫大千表示，當過父母的人都清楚，當孩子發燒將近40度時，為人父母就已坐立難安，因40度高燒可能會造成許多後遺症，但指揮中心卻建議等幼童燒到41度再緊急送醫，是要賭孩子命運？

孫大千說，此次奪走許多條無辜染疫幼兒性命的猛爆性腦炎，發病時間相當快速，若等燒到41度再送醫院救治，中間再加上車程，難道不會錯過黃金治療機會？

孫大千認為，台灣目前大部分兒童都未接種疫苗，也不能服用抗病毒藥物，當Omicron病毒對所有年齡層採無差別攻擊時，兒童不幸染疫後，必然將陷不可知危險中，指揮中心應盡可能擴增兒童專屬醫療量能，並提高家長警覺，防範未然。