台灣疫情延燒，造成醫護負擔極大，藝人郭彥均日前透露接到醫護朋友來訊，對方請身為藝人的他幫忙宣導，甚至邊哭邊說不曾看過這樣的醫療狀況、「很多孩子就這樣走」，該言論遭不少網友質疑真實性、紛紛在底下留言問「哪家醫院」，讓郭彥均緊急刪文，但仍有網友繼續追「問哪家醫院不行嗎」，要他別刪文！。

藝人郭彥均25日分享與醫護朋友的聊天內容，接著透露：「一早接到醫護朋友打電話來一邊掉淚一邊跟我說話，她說她不曾看過我們的醫療是這樣的狀況」，醫者父母心，對染疫重症的每個人，醫護人員都盡力想救，失去病患，醫護人員也是無比痛苦，對方更沉重表示：「因為生命不該這樣結束的」。而郭彥均發出的對話截圖中，只見該醫護人員透露情況有些吃緊，醫院主任從4月開始就沒放假，天天在病房救人，更稱「看到這多孩子 就這樣走」。

這張聊天截圖內容被網友質疑真實性，紛紛在底下留言詢問是哪家醫院，而郭彥均本人因為引起風波已經刪文，卻已有不少網友截圖備份，詢問郭彥均友人是哪一家醫院，認為是在製造恐慌、「300萬準備好了嗎」、「朝聖，怎刪文了？想知道是哪家醫院啊！？別封鎖欸」、「大家熱心想幫忙，問是哪間醫院也不行？」

郭彥均與朋友對話截圖。（圖／翻攝臉書）

網友到郭彥均的貼文下方留言。（圖／翻攝郭彥均臉書）

民進黨桃園市前議員王浩宇也表示「已經主動整理相關資料提報給CDC，希望指揮中心能儘速查出是哪所醫院，提供該醫院必要協助與資源。」而郭彥均也在今（27）日凌晨發布道歉聲明：「截圖中轉達的數字指的就是指揮中心公布的數字，因為這樣私下的對話卻造成很多人的恐慌，也解讀成好像有更多隱匿數字這樣的誤會，我真的很抱歉！」，主要目的只是想呼籲大家善待醫護，但沒想到會造成誤解，深感抱歉。