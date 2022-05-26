大陸男星黃曉明和Angelababy（baby，楊穎）近年屢傳婚變，最終在2022年1月28日農曆春節前證實結束近7年婚姻，雙方恢復單身後，一舉一動仍相當受關注；近日黃曉明在網路上被爆料與一名女網紅交往，爆料者公布黃曉明與女網紅的多個交往線索，更有網友指出女網紅與Angelababy長得非常像，引發網路熱議。

有網友在微博爆料，黃曉明近期和一名叫葉珂的女網紅交往，據悉葉珂畢業於深圳大學，曾經是學校校花，外貌甜美出眾，網傳黃曉明沒有進組的時候，都會陪伴葉珂，兩人會一起精心度過每個節日，像普通小情侶那樣甜蜜。有網友發現今年3月14日白色情人節時，葉珂發布一組在酒店收到玫瑰花的照片，照片中玫瑰花看起來有上百朵，她還PO出窗邊的風景，似乎是與男朋友一起在酒店過節，而有細心的網友根據酒店風景辨別位置，根據景色判定是位於上海松江凱悅酒店。

葉珂外型亮麗，與黃曉明前妻Angelababy神似 。（圖／微博）

而正巧黃曉明最近拍攝作品，下榻酒店剛好就是上海松江凱悅酒店，跟女方在同一棟建築，接著3月18日葉珂上傳照片，表示人已經抵達大理，葉珂表示是從其他地方飛到大理，本身不是大理人，只是去旅遊。而黃曉明的工作人員在19日發出在大理的風景，正好與葉珂的下榻酒店區域接近。之後5月中女方和黃曉明都在福建，種種巧合都讓人起疑，有網友發現葉珂的長相和Angelababy有些相似，五官都非常精緻，讓網友留下評論「和baby長得有點像」、「莞莞類卿」。

網友扒出兩人多種巧合。（圖／微博）

葉珂在25日發布文字：「其實很早就恢復單身了，曾擁有最好的愛情，現在轉化成最好的友情和親情，很多話在心裡，懂的人會懂。」有網友傳葉珂曾和富商結婚，這段話是針對網上的哪一個部分回應無從得知。而黃曉明方則還未作出公開聲明。

網友扒出兩人多種巧合。（圖／微博）

網友扒出兩人多種巧合。（圖／微博）

網友扒出兩人多種巧合。（圖／微博）