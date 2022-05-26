TVBS昨(25日)傳出一起職場霸凌案，報導指出有3位女主播聯手對另1名女主播霸凌，但電視台否認，昨有消息進一步指出，知情人稱3位主播之所以霸凌受害女主播，與傳聞中的爭播報時段無關，3女中有兩人從當記者跑線時期就互相厭惡，還有人會抹黑對方有體味，質疑涉案3女並非團結共同欺負1女，而是4人原本就處不來，另外，消息瘋傳後，其中一位涉案霸凌的主播傳聞已提離職，但電視台高層表示不知情。

職場霸凌事件在新聞上常有所聞，但這回地點換到電視台，劇情就有如宮鬥戲一般離奇，昨報導指出在TVBS鬧出霸凌案，3位女主播因霸凌另一位資歷淺的女主播手段太過份，引來其他主播看不過去報警，被霸凌的女主播不僅衣服、圍巾被剪爛，還被潑灑不明液體。

但另有消息指出，遭霸凌的女主播被看不爽其實有原因，昨《周刊王》報導，受害女主播疑似會在座位上燒符咒、擺陣，讓其他同事反感畏懼，才引來3名女主播出手霸凌，而電視台得知後，本來打算直接開除3位霸凌者，但在高層說情下被慰留，其中1女待在原職，另外2女不認錯，則被長官調到其他部門。

據《自由時報》報導，知情人透露這回案件中的4位女主播本來就不合，其中霸凌人的兩位女主播從早期跑線時期就不合，還會在外面放話抹黑，甚至在兩人座位中間放障礙，拒絕和對方交流，且4位主角本來就被安排報播不同時段新聞，應該沒有爭時段的問題，而消息曝光後鬧得沸沸揚揚，被影射霸凌人的其中一位女主播已經主動提離職，一心求去，但電視台高層回應沒收到相關消息。