阿富汗統治團體塔利班已開始執行一項新命令，要求所有女性電視新聞主播都不得抛頭露臉，她們在主播台上必須蒙面。這項命令在上周四提出，只有少數新聞媒體遵守，但是到了星期日，大多數女主播都蒙著臉。

半島電視台(Alazeera)報導，阿富汗消息與文化部(The Information and Culture Ministry)多調，該政策沒有協商的餘地，只能遵守。於是惡名昭彰的塔利班弘擫美德宣傳部( Taliban’s Vice and Virtue Ministry )到各電視台強迫執行。

阿富汗 TOLOnews 的電視主播索尼婭•尼亞齊 (Sonia Niazi) 說：「這根本不對是一種偏激教義，迫使我們戴上面罩，感覺一點都不好。」

尼亞齊說：「伊斯蘭教條沒有這種規定，沒有命令女性必須遮住臉。其實每個伊斯蘭學者和政治人物都知道，也都反對這項法令。」

塔利班為了表示自己通融，聲稱女性主播可以戴上醫用口罩，不一定是傳統的罩袍。但尼亞齊說，這根本算不上什麼通融，他人們在迫使阿富汗的女性再次遠離社會，只能待在家庭裡。

為了聲援女同事，該頻道的男性工作人員昨天起也用口罩遮住了臉，包括主要的晚間新聞男主播。

一名當地媒體官員證實，他的電台上週已收到塔利班的命令，但在周日被告知不予討論後，被迫執行該命令。

在 1996~2001年，塔利班上一次掌權阿富汗期間，他們對婦女施加了極為嚴格的限制，包括禁止她們在公共場所露面、接受教育，也必須穿密不透風的罩袍。在2001年美國打敗塔利班之後，阿富汗才迎來自由開放的環境，然而好景不常，去年8月塔利班再次奪取政權後，他們為了迎合民心，承諾會走向放鬆，但是最近幾週，他們故態復萌，接連幾個舉措都在壓迫女性的受教權與工作權。

阿富汗議會前副議長庫菲( Fawzia Koofi)表示，塔利班的這幾個舉措可能是想要轉移公眾的注意力，用恐懼來壓迫群眾。