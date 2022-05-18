台啤英熊隊長蔣淯安全程佩戴口罩出賽，拿下18分、9助攻。（台啤英熊提供）

T1聯盟台灣啤酒英熊職業籃球隊今天（18日）於天母主場對戰台南台鋼獵鷹，暌違24天再度進入比賽狀態，台啤英熊雖然人手短缺，仍頂住對戰3連敗的壓力，在出賽10人全員得分的火力護航下，以144比115、29分之差收下勝利。

此役台啤英熊教練王建惟、總經理哈孝遠遭禁賽，陣中球員黃聰翰腳傷輕微不適、朱億宗身體不適，以及洋將德古拉自主健康管理中皆未出賽，賽後總教練楊志豪表示：「我們善用身高優勢，比對方多抓27個籃板，也傳出29次團隊助攻，而為近期3連戰以及緊接而來的季後賽保留體力，調度上也做出調整，讓球員皆有為球隊付出的機會，今天大家都很爭氣，全員都有得分紀錄。」

台啤英熊洋將士東本戰同時刷新自己的得分紀錄，並追平聯盟單場最高得分紀錄，全場鯨吞52分、11籃板，賽後他說：「很感謝隊友相信並傳球給我，而我也都有把握機會，雖然最後並未特別上場刷新數據，但我覺得沒關係，重點是球隊能拿下勝利。」

除了士東個人秀，台啤英熊隊長蔣淯安和外援大福各贊助18分；台鋼獵鷹洋將喬登也有44分鬼神般表現，吉伯特、呂濟而各贊助29、24分。

台啤英熊球團為保障球員健康安全，僅開放單一區座位提供球迷入座，以及嚴禁球迷與球員拍照、簽名等近距離接觸，並將進場動線完全區隔，本土球員蔣淯安、李啓瑋等人也為家人健康著想，全程佩戴口罩出賽，蔣淯安說：「自新冠肺炎疫情爆發以來，全體球團在訓練前皆會進行快篩，而本土球員也都全程皆戴口罩進行訓練，雖然很累、很喘，但為了家人和女兒的健康，我會在比賽中一直盡量保持戴著口罩。」