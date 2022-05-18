隔離期間無法外出，三餐與日用品都需要同住的人幫忙處理，一名女網友幫忙室友準備隔離餐，但有一天實在來不及弄，就草草地在免洗盤上放了一顆飯糰、黃色醃蘿蔔與堅果，並附上一小個布丁當點心，就這樣放到室友房門口的地板上，讓不少網友看傻直呼，這比地基主吃得還差，而且食物不要放地上，拿張椅子來放都好看一點。

一名女網友日前在臉書社團《爆廢公社》上發文說，室友正在隔離，由她協助準備餐點，而她某天剛好來不及弄，只能請對方將就醫下了，她並強調說，其實平常幫室友準備的食物都很不錯的，只有這餐剛好是這樣，請大家不要誤會了。

從畫面中可見，室友房門口的地面上，擺著一個免洗的白色小紙盤，上面裝著一顆圓形的白米飯糰、一片黃色的醃蘿蔔與好幾顆堅果，看上去莫名有些淒涼，而正餐的旁邊也放著一個餐後點心小布丁。

貼文引起網友熱烈討論，不少人覺得隔離餐放地上看起來很可憐，而且還有衛生疑慮的問題，放到椅子上都比較好看。「加張椅子和托盤吧！再好的食物放地上都難以下嚥」、「用個餐盤和保鮮膜或蓋子會不會比較好？直接用紙盤裝了放在地上，看起來好慘｣、「放地上真的不妥，無論觀感或衛生問題 ，建議門口可放張小桌子」。

另也有不少人歪樓笑說，「比地基主吃得還差」、「剛看到以為在拜地基主」、「地基主都吃比較好，有雞腿飯」。