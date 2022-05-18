國民黨高市議員李雅靜昨晚表示，出現發燒症狀，經快篩呈現陽性，隨即前往PCR檢測，今（18）日早上她證實PCR陽性，依規定進行通報及7＋7居家照護、自主健康管理，目前身體狀況良好，服務處暫停3天，但服務不中斷，成立「網路服務處」繼續提供鄉親無接觸的服務。

「請鄉親放心！」李雅靜說，這波疫情來勢洶洶，加上中央寬鬆的防疫政策，早已經不是落實防疫措施就不會染疫，而是進入「該來的總是會來」的地步了，稍早PCR結果為陽性，發燒症狀已退燒，目前身體狀況良好。

她為求謹慎，服務處即日起暫停3天，至5月21日繼續為鄉親服務，水神抗菌液同步暫停至5月21日再繼續提供鄉親免費索取。至於服務處暫停期間，成立「網路服務處」，提供鄉親更即時、便利的無接觸服務。

高雄市議員累計5人確診，繼首位黃捷後，李眉蓁、副議長陸淑美、蔡武宏也染疫，今李雅靜也確診。議會也有5名工作人員確診，議會繃緊神經，忙著加強防疫、清消等作業。