屏東26日新增2623例確診，據統計，5至11歲確診數累計3025人、5歲以下2107人，兒童疫苗開打後連日大排長龍。（謝佳潾攝）

屏東26日新增2623例確診，據統計，5至11歲確診數累計3025人、5歲以下2107人，兒童疫苗開打後連日大排長龍。（謝佳潾攝）

屏東26日新增2623例確診，據統計，5至11歲確診數累計3025人、5歲以下2107人，兒童疫苗開打後連日大排長龍，為此，縣府27日起連3天在屏東火車站加開兒童疫苗施打站，預計共施打2000人，強調疫苗充足，請家長勿恐慌；另高中以下視訊課程延至6月5日，但不影響30日起疫苗進校施打作業。

屏縣府指出，27至29日將在屏東火車站加開BNT兒童疫苗施打站，27、29日只打上午，預計各施打500人，28日則施打全天，上下午各500人，上午時間為8點半至11點半，下午1點半至4點半，免預約、採現場發放號碼牌，但會視當日現場施打情形機動式調整。

縣府表示，5至11歲BNT兒童疫苗25日開打後，首日計有2025人接種，26日各鄉鎮衛生所加入施打服務後，各院所依舊出現排隊人潮，對此，縣府強調，中央配撥疫苗量充足，衛生局會視醫療院所施打情形補撥疫苗，請家長不要焦急。

屏東衛生局建議家長，可先至衛生局官網查詢各疫苗門診開診時間，分流接種，避免人潮壅塞久候。

此外，縣府稍早宣布，屏東縣高中以下各級學校、公立及非營利幼兒園、補習班、課照中心都持續視訊課程到6月5日，但家長無法照顧子女者一樣可以送到學校，且兒童疫苗30日起進校施打計畫照常辦理，家長可依排定時間把學童送到學校施打。

另為優先照顧學齡前幼童（6歲以下），縣府經中央流行疫情指揮中心規畫兒童專屬綠色通道（防疫門診），建立專用候診動線，由兒科專科醫生看診，目前有國軍高雄總醫院屏東分院、高雄榮民總醫院屏東分院、東港安泰醫院等3家開設。

至於開設時間分別為：國軍屏東每週六上午9：00-10：00，高榮屏東每週五上午09：00~10：30，安泰每日8：00至21：00開設急診兒童就醫綠色通道(8歲以下)，縣府建請家長可多利用。

衛生局統計截至26日，屏東縣居家隔離現管人數673人，今日解隔1570人；居家照護累計22819人，解除14720人，現管8099人。