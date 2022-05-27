金門今(27)日新增113名新冠確診，最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門今(27)日新增113名新冠確診，最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今(27)日新增113名新冠確診，累計1820例。另新增死亡個案1人，至今累計3人不治，皆有重大疾病或危險因子。家長關心的BNT兒童疫苗，則已有397人完成接種。

縣府說明，金門今日新增113名確診，累計1820例。目前收治中51例，其中無症狀或輕症41例、中症6例、重症4例、死亡1例；確診者居家照護635例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者151人，目前居家隔離240人，解除居家隔離97人。

縣府指出，金門縣至今新冠肺炎相關死亡病例共計3例，皆有重大疾病或危險因子。今天新增死亡個案（原收治之重症個案），原為機構住民，75歲男性長者，5月8日經PCR檢測陽性後2採陰，因相關疾病住院，5月24日PCR 檢測陽性。

有關行政院宣布免費提供0-6歲幼兒5劑家用抗原快篩試劑，領取時間自6月1日至6月30日，採身分證字號尾數領取之分流機制，請家長攜帶幼兒之健保卡至金寧鄉衛生所、烈嶼鄉衛生所，或有販售快篩實名制的販售據點免費領取。

縣府提醒鄉親，家用快篩僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。