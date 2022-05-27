網路投資陷阱重重，被害人常無法走出騙局情境。（警方提供）

天下沒有白吃的午餐! 金門又發現假投資真詐騙案，男子不理會警方一再勸阻匯款，還罵到場員警管太多，結果遭誆稱有股票內線的詐騙集團騙走49萬元，一意孤行後悔莫及。

警方說明，A先生日前瀏覽臉書社群投資廣告，與暱稱「李建宏」男子取得聯繫，對方表示有股票內線，代為投資可高額獲利，並唆使他加入Line「VIP生豐股票投資」群組。A先生見有利可圖，自4／28起陸續以ATM及網路銀行轉帳18筆共新臺幣49萬元至多個指定帳戶。

期間，對方佯稱已獲利近數十萬，讓A先生十分開心，直到近日欲提領獲利出金時，對方不斷以提升會員等級及繳納代操費用等理由，要求再次匯款且拒絕出金，才驚覺受騙。

警方調查，A先生於4／20就曾到金沙鎮沙美郵局臨櫃匯款，因受款帳戶遭警示，郵局通報金沙派出所員警到場勸阻，並轉知轄區金融機構注意。但A先生不認為遭到詐騙，反倒斥責員警過度干涉，阻礙他投資獲利。

後來，他於4／22、26日至沙美郵局、土銀沙美辦事處分別臨櫃匯款10萬、15萬，同樣遭警方及金融機構合力攔阻，並連繫在台親友加入勸說，但他見無法臨櫃匯款，改採ATM、網路方式匯款成功，直到日前因投資款項無法領回，帳戶也沒錢了，才恍然大悟自己真的受騙。

金湖分局長曾冠螢指出，疫情期間假投資詐騙橫行，該分局日前也才剛受理1件逾千萬假投資詐騙案，提醒大家「天下沒有白吃的午餐」，投資應循正常管道，以免吃虧上當。