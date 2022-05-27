亞東醫院現場排隊狀況井然有序。（亞東醫院提供／李奇叡新北傳真）

亞東醫院兒童BNT一早搶翻，排隊人潮塞爆大廳。（圖／翻攝自我是板橋人）

兒童BNT開打後，多地排隊施打疫苗的人潮湧現，今（27）日便有網友分享亞東醫院大廳被排隊民眾塞爆的景象，由於人群密集，引發不少網友擔憂，但在院方調派醫護人力、加強現場引導下，排隊人潮在10點前便已經順利紓解。

有民眾今天在在臉書社團《我是板橋人》上分享，亞東醫院早上7時50分排隊施打兒童BNT疫苗的狀況，可以看見大廳被排隊人潮塞爆，人與人之間幾乎沒有隔著社交距離。有網友感嘆，這2年幾乎都在排隊，如同噩夢一場；也有網友擔憂，這樣的狀況反而會有群聚風險。

亞東醫院表示，這次亞東獲配2500劑疫苗，並於今天開放施打，只要符合接種資格的孩童，都能「隨到隨打」；據統計，截至今日上午10時30分，總施打人次為1086人，其中5到11歲的孩童為773人。

院方說，由於施打意願踴躍，因此8點前便湧現大批人潮，不少家長帶著小朋友來接種疫苗，為此院方調派6線醫護人力並加強現場引導，在10點前順利紓解人潮。