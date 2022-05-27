近日數起兒童染疫後誘發重症腦炎、甚至死亡案例引發家長恐慌。民進黨立委鄭運鵬今(27日)在臉書透露，兒子在6歲那一年是腸病毒71型患者，病毒侵犯腦部併發腦炎，兒子直接在他身邊失去意識，當時自己的感受是「快到來不及難過」，所幸經過治療後順利出院。他也提醒家長，「隨時陪同在（兒童）身邊！」

鄭運鵬在臉書指出，這幾天看到兒童肺炎感染併發腦炎的個案，之前因為不確定狀況並沒有表達意見，但後來看到台大小兒感染科李秉穎醫師的看法，表示情況類似腸病毒71型併發腦炎；因為兒子6歲時是腸病毒71型重症案例，才提供個人意見，「雖然小孩是肺炎確診，請家長隨時陪同在身邊」。

鄭運鵬說，兒子當年確診腸病毒時，典型症狀並不嚴重，在診所有開症狀治療用藥，病毒侵犯腦部時並不像其他案例上有特別症候，兒子直接在身邊失去意識，「是我抱著去消防隊等救護車，當時我的感受是『快到來不及難過』」，後來經過台大兒童醫院治療，兒子於五天後健康出院。