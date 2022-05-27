新冠肺炎死亡個案今創下史上新高，126人中，有33人是住宿型機構住民。截至昨日為止，國內共919加機構染疫，有3560名工作人員、8912名住民確診。過去6天以來，死亡個案中平均有2成6為機構住民。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，住宿型機構通截至26日為止，共有919起機構染疫事件，其中工作人員3560人、住民8912人。

羅一鈞表示，今日死亡的126名個案中，有33人是機構住民，包括護理之家、安養機構等。過去的6天，累積算起來，有26%左右的死亡個案屬於機構的住民。

為因應確診個案需要，疫情監測組組長周志浩表示，昨天已有2.5萬人份的默沙東口服藥莫納皮拉韋（Molnupiravir）到貨，後續還會有藥物到貨。根據統計，昨國內共開出6704人份口服藥，其中輝瑞倍拉維（Paxlovid）5435人份、默沙東莫納皮拉韋（Molnupiravir）1269人份。