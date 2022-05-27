本土疫情持續燒，一名網友滑手機的時候，意外發現一位確診者25日隔離期滿，隔天竟然就和朋友在餐廳吃飯，甚至還脫口罩拍照上傳IG，讓原PO傻眼說「病毒很可怕，但這些人更可怕！」該名確診者的誇張行徑也引起網友撻伐。

一名女網友昨（26日）在Dcard上發文說，她滑IG的時候發現一位確診者，才剛剛在5月25日發限時動態說，自己確診隔離7天的時間終於到了，但快篩依然是陽性，結果隔天竟然就開心外出吃飯，與朋友在餐廳內用吃飯，甚至還大方的脫口罩自拍。

出關隔天衝餐廳內用，確診妹IG照片惹眾怒。（圖／翻攝自Dcard）

女網友不解地說，這位確診者明知自己確診還到處亂跑，甚至光明正大的拍照發限動，這樣的心態到底是什麼？是覺得醫護還不夠忙？還是嫌疫情不夠嚴重？病毒雖然很可怕，但這些人更可怕。

貼文引起網友熱烈討論，「太誇張了吧！真的自己好就好欸」、「怎麼可以這麼缺德？」、「真的是不要出來害人欸，是要害多少人？有夠自私」、「自己生病還要傳染給別人，真是黑心、缺德」。另也有網友說，根其實確診隔離滿7天後就可以出門了，但隔離完的自主健康管理7天不可以內用吃飯，也不可以聚會與聚餐，也要避免前往人多的場所。

女網友補充說明，據目前的政策，確診者完成居家隔離7天後，還必須要自主管理7天，而自主管理的7天雖然可以外出，但不可以去餐廳內用，也不能前往人多擁擠的地方聚餐或聚會。