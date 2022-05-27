本土疫情持續升溫，死亡人數也創新高，但全台多數縣市都宣布不提早放暑假，讓家長很擔憂，對此，醫師沈政男認為，應該提早放暑假，反正7月底提早開學就好，而且根據他的推算，疫情應在6月就會趨緩，因此7月開學疫情就探底了，到時候孩子們也都打完疫苗了，這樣上學不是更好嗎？

沈政男昨在臉書發文說，疫情不需要到四成人口染疫後才能緩解，因為台灣人一直都有在防疫，所以R值本來就比歐美國家還要低，因此只要兩成人口自然染疫，就能將R值壓到1以下，讓疫情曲線折彎探底，但若7月疫情趨緩，大家卻不想戴口罩了，那麼區區的兩成人口染疫是絕對不夠看的。

沈政男分享新英格蘭期刊上的最新論文說，打完3劑mRNA疫苗對Omicron的保護力約六成，而台灣目前已有六成五的人打疫苗，加上兩成自然感染的人，再加上黑數，估計會有七成八的免疫力，可以抵擋R值=4.5的傳染力，但遇上BA.2若都不防疫，R值絕對超過10！因此若要保持兩成染疫就解封，就一定要繼續戴口罩！

沈政男指出，染疫一成五就疫情緩解，是因為人流指數降到了接近三級警戒的程度，等到大家跑出來，不再躲了，曲線一定會再上揚。至於1至2個月的高原，如果現在每天新增8萬確診，持續1個月將有240萬例，加上現有的就等於400萬例，染疫率接近兩成，而持續2個月就有480萬例，已遠遠超過兩成。因此疫情絕不會到7月才緩解，6月就會看到曲線折彎下來，至於是6月上旬或中旬，就看R值怎麼演變。

沈政男坦言，台北也是一樣，如果一個月每天都有9千人確診，那一個月過去就有27萬人染疫，加上現在已經有的22萬人確診，早就接近2成了，因此疫情曲線至少已經降到半途了。而死亡與中重症個案飆高，他認為是染疫黑數增加來，有部分當雸是因位高齡族群染疫的人變多，但這不足以解釋這樣的增幅，因此接下來就看快篩陽即確診的新制度，能否將黑數揪出來一些了。

沈政男表示，除了堆高自然染疫人數，會讓曲線折彎，如果大家躲得太厲害，讓R值繼續下降，也會讓高原塌下來。其實現在的人流指數已經相當於二級警戒＋禁內用的狀態了，而在3月中旬，如果這麼做，清零就有可能了。

沈政男也說，在提早放暑假方面，說是暑假只能放60天，那麼就提早放暑假、提早開學，現在放到7月下旬，疫情就探底了，然後想打疫苗的學童也打了，屆時再來上學不是更好嗎？大家有那麼愛念書啊？多放一些假、少一些近視，也是不錯啦！