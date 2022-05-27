新冠疫情延燒，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳教授曾特別提醒，除了年老長者及慢性病外，肥胖也是新冠肺炎易感染、易成重症的高風險因子，而代謝症候群(Metabolic Syndrome)患者一旦感染後，轉中、重症的機率與病程風險都會增加。

代謝症候群是可預防也可治療的疾病，但患者平日通常每有不適的感覺，要是不及早檢查治療，卻是許多慢性病的引爆點。

臺北醫學大學新國民醫院肝膽腸胃科醫師林倬瑋強調，20歲以上的成人，如果若有腹部肥胖、血壓偏高、空腹血糖值偏高、三酸甘油脂偏高或高密度脂蛋白膽固醇偏低的傾向，且上述五項符合三個以上，就稱為代謝症候群。

上述五項檢查值若達到下列指標，民眾就需多加注意：

腰圍：男性≧90 公分(35吋)、女性≧80 公分(31吋)；

血壓：收縮壓≧130 毫米汞柱、舒張壓≧85 毫米汞柱；

空腹血糖值：≧100 毫克/100c.c.；

三酸甘油脂(TG)：≧ 150 毫克/100c.c.；

高密度酯蛋白膽固醇(HDL)：男性< 40 毫克/100c.c.、女性 < 50 毫克/100c.c.。

數據顯示，有代謝症候群者，比一般人增加6倍得到糖尿病的風險、4倍高血壓風險、3倍高血脂風險、2倍心臟病及腦中風風險，除了急性發作恐奪命外，若演變成慢性病，增長日後被長照的機率。而世界衛生組織也指出，罹患慢性病每年造成全球4,100萬人死亡，相當於全球死亡人數的71%。

林倬瑋醫師指出，想要調控代謝症候群，降低健康風險，建議從控制吸菸、增加運動、健康飲食及適度飲酒等慢性病的共同危險因子著手。除此之外，林醫師強調，「目前醫療介入的方式除了使用藥物，也可以使用胃鏡手術等適當的治療。」

臺北醫學大學新國民醫院與龍潭區衛生所、九龍社區發展協會共同舉辦慢性病防治與健康促進宣導系列講座，里民踴躍參加。(圖/臺北醫學大學新國民醫院提供)

為了在疫情期間提供民眾遠離重症威脅的健康知識，臺北醫學大學新國民醫院與桃園龍潭區公所共同主辦「慢性病防治與健康促進宣導系列講座」，活動當天也請聽眾進行體溫測試和酒精消毒，全程配戴口罩出席。