家中長輩確診，且在自家離世，過了12小時竟無人處理，家屬超無奈。台南一名林姓網友表示，爺爺26日凌晨過世，由於他生前確診，必須等開立死亡證明，結果台南市衛生局、台南地檢署互推相驗責任，到下午1點還沒有人來，氣得把過程PO上網。

這件荒唐相驗案發生在台南市東區，罹患腦癌、肺癌的林家爺爺，住院治療時感染新冠肺炎，連照顧他的奶奶也確診。醫院建議家屬將他們接回居家照護，而爺爺於26日凌晨1點半左右離世。

原PO表示，發現爺爺無呼吸、心跳時，馬上打電話通知119，也持續做CPR至救護人員趕到；救護人員抵達時，建議放棄急救。前往處理的員警先通知衛生局行政相驗，衛生局以「死因不明」為由回絕，要員警改採司法相驗；詢問台南地檢署，南檢說「早說好確診死者由衛生局相驗」。

就這樣互踢皮球，家屬等到下午3點，還等不到一張死亡證明書；根據規定，新冠確診者死亡，遺體必須在24小時內火化。眼看沒有人要接手，已逝爺爺就這樣躺在床上，家屬氣得PO網討公道。

「我的爺爺在醫院確診已經很倒楣了，現在回到家中不幸病逝，還不能一路好走，除了無奈還是無奈」。

台南市衛生局回應，死亡證明只有上班時間能開立，衛生局上午8點接獲通知後，已通知東區衛生所派醫師前往，但醫師疑忙碌看診，必須等他看完診，才能前往林家相驗。