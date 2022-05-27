現行「7+7」規定，確診者居家隔離7天後免快篩就可以外出，但接著的7天自主管理期間禁止餐廳內用、聚會。有網友滑IG的時候，看到一名居家隔離7天快篩還是陽性的確診妹，竟然在隔天應該自主健康管理的期間跑到餐廳用餐，還脫口罩自拍發在IG限時動態，讓原PO超傻眼。

一名網友在Dcard發文，他滑IG時看到一位確診者在5/25發限時動態，說自己隔離7天結束了，但是快篩依然是陽性。接著5/26該名確診者竟然內用聚餐，不僅在餐廳拍下餐點照打卡，還脫口罩自拍發在限時動態上。

原PO表示，現在規定自主健康管理期間雖然可以外出，但不可以內用，並怒轟「明知道自己確診還到處亂跑，光明正大發限時動態，你說這種人到底存何心態？」

貼文貼引起熱烈討論，大家紛紛表示「太誇張了吧 真的自己好就好耶」、「真的是不要出來害人……是要害死多少人？有夠自私，還是錢很多要給國庫」、「我第9天還是陽，完全不敢出去欸！她還跑去內用真的很瞎」。

中央流行疫情指揮中規定顯示，確診者如為輕症或無症狀，且符合居家照護健康及環境需求條件，可採「7+7」居家照護及自主健康管理。已結束居家照護者，7天自主健康管理期間，無須外篩即可外出，可以上班、出外採買、看病領藥，但禁止前往人潮擁擠處、外出聚餐也是被禁止的。