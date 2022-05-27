新冠肺炎疫情持續延燒，不過確診者多數為輕症，居隔7天後便能恢復正常生活，但確診者康復後，儘管身上病毒量趨近於零，卻還是出現被歧視的狀況。日前一名網友PO文提到，自己確診康復後回到公司上班，豈料同事依舊很擔心，甚至會對她噴酒精消毒。

台灣一名女網友在臉書社團「確診者有話要說」提到，她5月12日確診後便在家隔離休養，20、23日她都有使用快篩，確認都呈現陰性後，才回到職場上班，截至25日已過了12天，但坐在她對面的同事依舊很擔心，甚至每隔2分鐘就要站起來對她噴酒精，自己再全身噴灑消毒。

原PO無奈的表示，「唉！這日子沒法過了……可憐的確診康復者，要被歧視到何年何月，只有確診的才能感受，為什麼還有人覺得陰性有病毒」。不少網友紛紛安慰，「真心覺得要多善待確診者，多點關懷，不是用歧視的眼光去對待，很不尊重」、「相互體諒吧！他是對病毒不是針對你，這樣想就好了，疫情造成人與人之間的不信任」。

還有其他確診者分享類似經歷，「我是輕症，從5月14日快篩陽到今天也十幾天了，好幾天前就快篩陰性，我今天要進我女兒的房間，一直喊說不要進去，好像我是病毒一樣」、「同感，我隔壁的同事也是時不時的狂噴酒精，連我喝口水她也狂噴，害我只好拿著杯子躲進廚房間喝水」。有的人則是擔心自己還有殘留病毒，「我自己本身也會怕傳染給同事，還好我是總機，坐在外面位置，真的怕身上還殘留病毒，根本不敢脫口罩吃東西」。