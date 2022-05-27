快篩實名制上路將滿1個月，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，預計第二輪將落在6月初、6月第一周以後，並提醒還沒購買第一輪的民眾，在5月底前盡速購買。

指揮中心統計，今天截至中午僅1家藥局完售。陳時中表示，前幾天也是一樣，中午前只有1家完售，而且都是同一家，會針對該藥局增加配送數量。至於截至晚上11點，最近兩天僅1％藥局完售，大約是50多家。

陳時中表示，目前預估第二輪快篩實名制將落在6月初、6月第一周以後，在此之前希望分為兩階段，6月1日以前，希望第一輪還沒買的人趕快去買，這些人數最少、最容易買；6月1日起到第二輪開始前，留給0到6歲小朋友的爸媽免費領取。

免費提供0到6歲小孩拿五劑快篩。（圖／指揮中心提供）

行政院今天宣布，將提供0到6歲兒童每人5劑免費快篩試劑。陳時中表示，由於幼兒沒有疫苗可以打，最重要的防護還是家人，為了減輕這些家庭負擔，提供每人5劑快篩，6月1日開始領取，暫定發到6月30日，一樣須依照身分證字號末碼單雙號分流，規則都沒有變，唯一差別在於不用付費。