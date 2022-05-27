因應國內疫情嚴峻，財政部公股銀行配合政策及銀行公會相關規範，賡續提供自辦紓困專案貸款、受理申請緩繳本息及展延借款期間，以紓緩產業資金調度及營運周轉需求；個人戶方面，提供本金緩繳、展延借款期限、信用卡費延後繳款、提供信用貸款額度等服務延長申辦期限至112年6月30日，於兼顧各銀行員工防疫安全前提下，積極協助受疫情影響之企業或個人度過難關。

依金融監督管理委員會網站公告資料，截至111年5月23日止，公股銀行辦理各部會企業紓困方案、自辦(企業戶、個人戶)之累計受理申請戶數40萬1223戶、金額為新台幣4兆3454億元，核准戶數為3萬99439戶(核准比率99.56%)，金額達4兆2949億元(核准比率98.84%)，核准戶數及金額占全體銀行比率，分別為67%及84%，公股銀行秉持與客戶共生的夥伴關係，以金融力量支援產業發展，穩定經濟動能。

財政部表示，各公股銀行於官網設置疫情紓困專區，即時提供最新之各項政策貸款及自辦紓困貸款內容，官網及各營業單位設有聯絡諮詢窗口，並設置連結線上融資申請平台，方便民眾線上申辦。