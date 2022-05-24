國內新冠肺炎疫情近期升溫，因國人自主防疫、減少移動及旅遊，再度嚴重衝擊觀光產業。針對業界反映相關訴求均未獲回應一事，交通部觀光局表示，依指揮中心及防疫專推估，疫情將可望於下半年趨緩，觀光局已向行政院爭取經費規畫下半年振興方案。

觀光局強調「始終與觀光業者站在一起，並積極規畫相關政策協助產業及從業人員」，持續與業界相關公會保持溝通管道，並積極說明相關政策規畫與執行。若涉及經濟部、勞動部、金管會等相關機關權責，亦會協請各主管部會協助，共同研商相關作為。

觀光局自2020年起即配合行政院，陸續辦理薪資及生計費用補貼、各項紓困補助、觀光產業融資貸款及利息補貼，計已投入400餘億元。為協助觀光業者儘速復甦，今年已多次邀集業者研商，交通部長王國材及副總統賴清德亦已分別與旅行業者進行座談。

為持續協助產業，觀光局將國旅券執行結餘款續辦「獎勵旅行業推廣特色團體旅遊實施要點」至6月30日，其餘如促進旅行業發展方案、產業品質提升計畫、貸款寬限期展延及從業人員訓練等協助觀光業措施亦持續執行中。

近期因國人自主防疫，減少移動及旅遊，觀光局表示確實對觀光產業造成嚴重衝擊。依指揮中心及防疫專推估，疫情於下半年將可望趨緩，曙光很快即將再現，觀光局已向行政院爭取經費，規畫下半年的振興方案。

針對觀光旅遊業者關注重啟國際觀光旅遊，由於國境開放時程由疫情指揮中心評估，為提前為國境解封預作準備，觀光局已多次召開旅行業辦理入出境團遊準備會議，邀集公協會及業者進行實務討論，並研議「接待出入境團體旅客指引」草案，將儘速陳報指揮中心。

為協助相關從業人員瞭解疫後旅遊生態改變及具備防疫觀念，觀光局已舉辦「旅行業人員及導遊、領隊人員防疫講習」，後續並將鼓勵各觀光公協會自行辦理是類講習或培訓課程，以因應疫後入出境旅遊市場需求。

觀光局指出，2020年起觀光產業業者依疫情起伏、市場機制或經營考量等由，曾選擇退出市場，惟依今年統計數據，國內旅行業及旅宿業家數申請停業、歇業情況並無明顯增長，且旅行業總公司家數微幅年增，顯示仍有相關業者看好中長期經營潛力等因素願意投入觀光產業。