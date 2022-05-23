為響應世界自行車日及宣傳台灣推展自行車的綠色旅遊特色，交通部觀光局將於5月28日舉辦「2022世界自行車日－騎遊環台」活動，運用「環騎圓夢APP」畫出全台45條自行車環島路線軌跡，合作拼出台灣圖形，高雄段由左營蓮池潭出發，途經綠園道、愛河岸等景點至終點小港，全程約20公里，高市府觀光局邀請民眾一起用單車在高雄串起「台灣騎跡」，用「環騎圓夢」APP騎乘記錄，一起齊心騎出台灣的輪廓，也歡迎在休閒假日到高雄來趟最時尚的低碳小旅行！

觀光局長周玲妏表示，為推廣高雄的自行車輕旅行，觀光局規劃多條結合在地導覽體驗、生態特色的遊程，每次推出即場場爆滿、好評不斷，路線包含旗山美濃客家庄、左營鳳山眷村巡禮、永安彌陀梓官茄萣漁村小鎮、六龜寶來山城溫泉等，具備高雄特有的山海河港與歷史人文風貌，帶領民眾騎進大城小鎮中，體驗在地風情，今年將推出更精緻深入的自行車活動，精彩可期，而未來也將配合市府表參道計畫完工後，再以高雄車站為高雄新都心，串接周邊綠廊道，讓民眾悠閒騎旅、感受高雄的美好。

高雄具有多元運具，遊客可搭乘捷運、輕軌，再利用隨租隨還的YouBike自行車穿梭大街小巷，找尋自己的城市秘境景點，不僅縮短交通時間，還可免受停車及塞車之苦，未來市府觀光局也會將共享運具串接佈設在各景區，讓民眾移動更方便。高雄市一直致力於透過大眾運輸打造便捷多元的運具網絡，同時也積極發展共享運具，除解決塞車、空污及能源損耗等問題外，今年更獲APEC「能源智慧社區最佳案例」低碳示範城市金獎肯定與APEC ESCI智慧運輸（Smart Transport）銀牌殊榮。

為提供民眾更舒適騎乘環境，高市府規劃「大高雄自行車道網」，依地景、區域精選多條路線，總長度超過1000公里，讓民眾依喜好挑選，用輕鬆方式暢遊高雄，而高雄旅遊網更貼心為民眾設計15條單車遊程，內容涵蓋人文歷史、美食、手作體驗等豐富內容，給喜愛單車遊旅的民眾多元的選擇。觀光局溫馨提醒，根據中央疫情指揮中心防疫規定，到5月底從事戶外運動得免戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩，外出遊玩也要做好防疫工作。