取自蔡英文臉書

行政院今天公布新一波振興措施，蔡英文總統表示，她了解因為疫情餐飲業、觀光業，甚至是運輸業的生意難免受到影響。她請大家放心，面對這波疫情的挑戰，政府也一定會協助大家挺過。也呼籲民眾保持戰勝疫情的信心。不論是防疫或民生經濟，政府會當大家的後盾，「我們一起加油」。

蔡英文表示，這段時間為了防疫，大家真的辛苦了。她了解有些朋友因為自主防疫，減少出門活動，也有更多朋友因為確診、隔離無法出門，因此影響生活，甚至是工作生計。人潮減少也代表餐飲業、觀光業，甚至是運輸業的生意難免受到影響。

她請大家放心，面對這波疫情的挑戰，政府也一定會協助大家挺過。今天，行政院公布新一波振興措施，透過助產業護勞工 、減負擔、 穩金流三大方向，來協助因為疫情受影響的產業以及勞工。

在這波疫情，餐飲業以及觀光業首當其衝，她說，政府透過經費補助，鼓勵業者推動餐飲促銷、觀光旅遊方案，也鼓勵大家正常生活，振興消費。

製造業雖然不受影響，但仍有少部分業者有減班休息措施，蔡英文表示，政府也會對這些行業的員工進行補助，度過難關，並透過減稅、減收經費 以及凍漲 等措施，減輕業者營業成本，以及民眾的生活負擔。

她說，政府也會延長紓困振興貸款、補貼貸款利息，穩定受影響業者的金流，一般民眾也可以緩繳信用卡帳單及貸款3至6個月。「我也想跟大家說，除了這些措施，最重要的就是保持戰勝疫情的信心」。

蔡英文強調，過去兩年來，面對更艱鉅的挑戰，經過振興補助，以及國人的團結努力，我們仍然可以創下台灣經濟11年新高。現在，在疫情的關鍵時刻，我們也一定可以挺過去，「不論是防疫或民生經濟，政府會當大家的後盾，我們一起加油」。