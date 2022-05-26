由美國發起、一手主導的 「印太經濟架構」（IPEF）第一輪就沒咱們的份，奇怪哩！該組織不會如其他國際組織一樣受中國大陸控制，為什麼台灣會被美國排除在外？

此且不說，全球有 71 個國家、超過 3700 名政要強力支持台灣加入 WHO，惟獨美國不幫咱們提案；還有，中美雙方貿易協定(BTA)也遲遲沒有下文，這到底是怎麼回事？

蔡英文說「現在是台美關係有史以來最好的時刻」，這陣子政府也一再向老百姓催眠「台美關係堅若磐石」。

這就是｢堅若磐石｣？咱們軍購也買了、美豬也解禁了、台積電也被逼赴美設廠，叫咱往東，咱不敢往東南東，叫咱往西，咱不敢往西北西，結果擺在眼前的，台灣在國際間一點利益都沒得到，美國一點忙都沒幫。

儘管拜登在被問到台灣「有事」時，美國是否會進行軍事防衛？拜登說「YES，這是我們保證的」，但隨後白宮又發新聞稿澄清，一看即知是事先套好招的，事實上美國還是不敢得罪中共，一天到晚打嘴砲，在海峽中線耀武揚威。

蔡英文的美夢是該醒了，不要再受美國口惠而不實的承諾迷惑，過去一年美國飛機沒事就往松山機場跑，給台灣帶來的究竟是好處還是要脅？政府實應向老百姓好好說明。

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