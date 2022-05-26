5月14日，在美國東岸的紐約州水牛城，發生了10死3傷的槍擊案。兇手是18歲的白人至上主義極端分子，也是「大排擠理論」(Great replacement) 的信奉者。他持槍進入非裔住宅區的一家超市，對著非裔見一個殺一個。

5月24日，一位住在德州尤瓦爾迪市的拉丁裔槍手，進入當地一家小學教室，對師生瘋狂掃射，造成造成19名學童和2名成人送命。這個槍手剛在5月16日過完18歲生日。 他在過完生日的第2、3天，就先後買了2把攻擊性長步槍及子彈。生日後一週，也就是24日那天，他就持槍對著無辜的學童大開殺戒。他似乎已經期待這個18歲生日許久，因為他終於可以合法購買槍枝了！ 可惜殺完人後自己也被警察開槍射殺，結束了他短暫的18歲人生。

今年台灣所有的18歲年輕人都收到了蔡政府送給他們的一項禮物：擁有投票權。有了投票權，就像是手上有了利器，可以選出他們喜歡的網紅、重金屬歌手、同性戀、中性人、黑道兄弟等人，擔任他們的民意代表，為他們在議會及立法院發聲，也有權用選票罷免這些他們討厭的政客。以後就再也不怕這些政客把他們當成什麼都不懂的小屁孩，而不予理會。政客們為了贏得這群18歲初投者選票，也是百般討好、拉攏，不敢輕言延長兵役年限。

一個剛滿18歲的美國年輕人，如果不是因為長期被大人們洗腦，他們怎能在剛懂人事的短短12年間，累積了那麼多的仇恨？ 一到18歲就想趕緊擁有一把槍來證明自己的存在？ 台灣那群高中畢業、剛滿18歲的青少年，他們對政治又能了解多少？ 為何他們會被教育成如此反中反華，到了嫉惡如仇的地步？

美國槍枝氾濫，因槍擊死亡事件，每分鐘都在各地發生。有許多民間團體不斷要求參眾兩院趕緊通過立法，抑制槍枝氾濫，嚴審擁槍者的心理及精神狀態，延長核發槍枝執照的時間，或提高擁有槍枝的年齡。無奈美國的軍工業者勢力過於龐大，許多政客是靠著他們所提供的競選經費才得以當選，所以總是找各種藉口不去修法，一年拖過一年，任由槍擊事件不斷上演。

最近發生在美國的這兩則由18歲少年主導的不幸事件，值得人們警惕：成年人有意無意的誤導與放縱，常會讓這些懵懂無知的年輕人，誤入歧途。當年希特勒的納粹黨培養青年軍，不也是從16 - 18歲青少年下手，讓許多滿腔熱血的青年，以霸凌、屠殺猶太人為榮為樂，絲毫沒有罪惡感。

政客們為了邪惡的目的，不斷對這些18歲年輕人的心靈中灌輸「仇恨」二字，才會導致這些青少年對這個社會累積了許多不滿與怨恨。這些無良政客，難道不是造成18歲年輕人走極端反社會的始作俑者？（作者為自由撰稿者）

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