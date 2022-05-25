以「失速列車」來形容台灣房價飆漲的情形，一點也不為過！

我們先看看一些統計數據；根據「591實價登錄」統計5年前全台房價，2017年全台房屋單價約20.1萬元，去年房屋單價已上漲到26.7萬元，增幅達32.8％。薪資部分，根據行政院主計處公布的每月平均薪資，2017年每人每月平均薪資為4萬9989元，去年則成長至5萬5754元，增加11.5％。凸顯受薪階級為何買房難，因為近5年來全台房價漲幅超過3成，薪資卻僅成長1成，房價成長速度約為薪資3倍，薪資成長速度明顯跟不上飆漲的房價，受薪階級想靠自己購屋可說是難若登天。

房價所得比是用來衡量家庭購屋能力的全球性指標，亦即住宅總價中位數與家戶年可支配所得中位數之比率，簡單地說，就是一個地區的房價，需要當地多少年的薪資才能負擔。國內外專家多認為以5至7倍家庭年所得，能買到30坪的新屋，這樣才是合理的房價水準。但審視全台房價所得比，從2002年的4.4倍，一路上升到2020年的8.62倍；台北市房價所得比則從5.8倍漲到13.94倍。也就是說台北市家庭努力工作的平均年所得約160萬元，必須至少14年不吃不喝，才能買到30坪、每坪80萬元的新屋！

另一方面，中研院社會學研究所研究員林宗弘指出，若按照購買力來計算，1978年以後出生的世代，平均較前一世代少了近2成的收入，但自2003年的低點至2018年以來，台灣平均房價所得比卻已經漲了1.92倍。好巧不巧，筆者也是生於資產分配世代不平等惡化的其中一員，至今仍買不起房子。

回顧2014年，台灣發生太陽花學運，上萬名學生包圍並湧入立法院，要求國民黨撤回與中國簽訂的服務貿易協定。表面上，太陽花學運看似年輕人對於馬政府經濟政策過度傾中帶有疑慮，但實際上此次運動卻存在著「世代衝突」，以及年輕人對於既有的經濟現況感到不滿。當時不少民調皆指出，台灣年輕人對低薪、高房價的經濟狀況感到絕望，認為既有的政策應該要有所調整。

直到現在低薪、高房價的問題似乎更加嚴重！本應該是有為青年卻說「阿姨，我想當躺平族！」然而，這句話卻出自成功大學的學生們，成大學生想當躺平族居然高達42%，讓與會的副總統賴清德當場傻眼。年輕人會說出這種話，這其實有兩個結構組成，一是「爸爸，你怎麼不是富爸爸呢！」，二是「再努力薪水也不會漲」，致使年輕人都在想「為什麼我努力，這種薪資卻讓我買不起房子！」，年輕人都只想「躺平」。而他們想躺平的主因都跟高房價息息相關。高房價壓平了我們年輕人的志氣，這是誰的責任？答案，呼之欲出！

（作者為工程師）